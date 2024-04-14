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Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 21° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 30° Trabzon Yağmurlu 14° Bursa Güneşli 22° Adana Parçalı Bulutlu 28° Diyarbakır Yağmurlu 23° Gaziantep Güneşli 21° Ağrı Bulutlu 17° Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Fotoğraf: AA