Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ile Çankırı'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ilçeleri Dörtyol, Payas, İskenderun, Erzin ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de etkili olacak.

Genellikle akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışın, Hatay'ın kuzeyinde pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. REKLAM *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.