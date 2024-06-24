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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Meta ve Apple yapay zeka iş birliği için görüşüyor - Teknoloji Haberleri

        Meta ve Apple yapay zeka iş birliği için görüşüyor

        Facebook'un ana şirketi Meta Platforms, Apple ile yapay zeka alanında iş birliği yapma konusunda görüşmelere başladı. Bu kapsamda Meta'nın üretken yapay zeka modelinin, Apple'ın son zamanlarda duyurduğu iPhone'lar için geliştirdiği yapay zeka sistemine entegre edilebileceği belirtiliyor. Bu ortak çalışma, gelecekte daha akıllı ve etkileşimli cihazlar için bir adım olarak görülüyor

        Giriş: 24.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:29
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        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
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        Teknoloji devlerinin odağında yapay zeka yer almaya devam ederken, büyük şirketler bu alanda tek başına yürümek yerine ortaklıklarla AI gelişimini genişletmeyi hedefliyor. Önde gelen sosyal medya kuruluşlarından Facebook'un ana şirketi Meta da bu alanda iPhone'un üreticisi Apple ile bir araya gelmek için görüşmelere başladı.

        Apple, bu ay uzun zamandır beklenen yapay zeka stratejisini duyurdu ve Siri de dahil olmak üzere yeni Apple Intelligence teknolojisini uygulama paketine entegre edeceğini ve ChatGPT'yi cihazlarına getireceğini söylerken, gizliliği özelliklerinin "özüne" yerleştirerek kendisini rakipleri Microsoft ve Google'dan ayırmayı planladığının sinyalini verdi. Bu da yapay zeka alanında geliştirmeler yapay şirketlerin iştahını kabarttı.

        Wall Street Journal’ın yayınladığı habere göre Meta ile Apple, gelişmiş yapay zeka çalışmaları için yeni bir iş birliği yapmak üzere bir araya gelecek.

        ÜRETKEN YAPAY ZEKASI TELEFONA ENTEGRE OLACAK

        Verilen bilgilere göre Meta’nın üretken yapay zeka modeli, Apple’ın son zamanlarda duyurduğu iPhone’lar için geliştirdiği yapay zeka sistemine entegre edilebilir. Apple, kendi daha küçük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmiş olsa da, daha karmaşık veya özelleştirilmiş görevler için iş ortaklarıyla iş birliği yapmaya açık görünüyor.

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        Bu gelişme, yapay zeka alanında heyecan verici bir dönemi işaret ediyor. Hem Meta hem de Apple’ın bu alandaki yeteneklerini birleştirmesi, gelecekte daha akıllı ve etkileşimli cihazlar için umut vaat ediyor.

        Ancak Apple ile görüşme halinde olan tek şirketin Meta olmadığı, yapay zeka girişimi Anthropic'in üretken yapay zekasını Apple Intelligence'a getirmek için Apple ile görüşmelerde bulunduğu da belirtiliyor.

        Anthropic, eski OpenAI çalışanları Daniela Amodei ve Dario Amodei tarafından kurulmuştur. Eylül 2023'te Amazon, bu şirkete 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurmuş, bunu takip eden ay Google ise 2 milyar dolarlık bir taahhütte bulunmuştu.

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