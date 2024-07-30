Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ana şirketi, işletmelerin kendi özel sohbet botlarını oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir araç olan AI Studio’yu kullanıma sunuyor. Bu platform, Meta’nın çeşitli mesajlaşma uygulamalarında çalışan özelleştirilmiş sohbet botları oluşturmasına izin veriyor.

AI Studio, başlangıçta Messenger ile başlayan ve şirketlere “markalarının değerlerini yansıtan ve müşteri hizmeti deneyimini iyileştiren AI’lar oluşturma” imkanı sunan bir alfa sürümü olarak kullanıma sunulacak. Meta, önümüzdeki yıl aracı daha da genişleteceğini söylüyor.

AI Studio’nun lansmanıyla birlikte, gelecek yıl başlatılacak bir kum havuzu aracı da geliştiriliyor. Bu araç eğer şirketin planladığı gibi gelişmeler sürerse, herkesin kendi AI’sını oluşturmayı denemesine olanak tanıyacak.

Plan, bu kum havuzunu Meta’nın metaverse platformlarına getirmek ve AI Studio ile oluşturulan AI’ların farklı metaverse oyunlarında ve deneyimlerinde NPC’leri (Non-player character - oyuncu olmayan yapay zeka karakterler) güçlendirmesini sağlamak.

META'NIN LLAMA 2 VE DİĞER LLM DENEMELERİ

Ancak en iyi sohbet botu teknolojisi bile mükemmel değil. Meta’nın kendi Llama 2 gibi büyük dil modelleri, önyargılara sahip olabilir. Ve Meta’nın diğer LLM denemeleri, sık sık doğru gibi görünen ancak aslında gerçek olmayan sahte makalelere veya soruların cevaplarından önemli detayları atlayan yanıtlara sıkça başvurduğu bulunmuştur. Bu nedenle, AI Studio ile oluşturulan botların ne kadar iyi olduğunu görmemiz gerekecek. Meta, söz verdiği yayın penceresine sadık kalırsa, yakında bunları da piyasada görmemiz çok olası bir durum olacak.