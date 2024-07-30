Avrupa'nın en yoksul köşeleri: İşte Makedonya'dan Rusya'ya kadar ekonomik zorluklarla mücadele eden 10 ülke!

7. SIRBİSTAN

Sırbistan Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Sırbistan ekonomisi; tekstil, kimya ve ilaç gibi malların ihracatına dayanır ve dolayısıyla büyüme yerli üretime bağlıdır. Ülke uzun yıllardan beri düşük düzeyde yabancı yatırımla uğraşmakta, bu da yüksek işsizlik oranlarına ve yeni teknolojilere erişim eksikliğine yol açtığından Avrupanın en yoksul 7. ülkesidir. 2021’de kişi başına düşen GSMH, 7 bin 400 dolardı.