Avrupa'nın en yoksul köşeleri: İşte Makedonya'dan Rusya'ya kadar ekonomik zorluklarla mücadele eden 10 ülke!
Avrupa genellikle refah ve zenginlikle anılsa da, bu kıtanın bazı köşelerinde ciddi ekonomik zorluklar yaşanıyor. Yoksul olarak bilinen bu Doğu Avrupa ülkeleri; düşük gelir seviyeleri, yüksek işsizlik oranları ve sınırlı ekonomik fırsatlarla mücadele ediyor. Peki, Avrupa'nın en yoksul ülkeleri hangileri? İşte, kıtanın en yoksul ülkeleri ve bu durumun ardındaki sebepler!
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Avrupa, dünyanın 2. en küçük kıtasıdır ve ekonomik refah açısından ülkeler arasında büyük farklılıklar vardır. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından etkilenen Doğu Avrupa ülkeleri, bugün Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında yer almaktadır. Haberimizde ülkelerin zenginliğinin nasıl ölçüldüğünden, bu ülkeleri neyin yoksul yaptığına kadar bazı bilgileri derledik. İşte, Dünya Bankası'nın 2021 yılı kişi başına düşen GSMH verilerine göre en yoksul Avrupa ülkeleri...
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ÜLKELERİN ZENGİNLİĞİ NASIL ÖLÇÜLÜR?
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ülkenin tamamının ekonomik zenginliğini ölçmek için kullanılan en önemli ölçütlerden birisidir. Genellikle kişi başına düşen gayrisafi milli gelir (GSMH) ile tamamlanır ve bu, o ülkenin bireysel vatandaşlarının ne durumda olduğuna dair daha iyi bir gösterge sağlar.
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BU ÜLKELER NEDEN DAHA YOKSUL?
Bu ülkelerdeki bir miktar ekonomik büyümeye rağmen yoksulluk oranları, özellikle temel altyapı ve hizmetlere erişimin sınırlı olduğu kırsal alanlarda hala yüksektir. Siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk da, yoksulluğa kalıcı katkıda bulunuyor.
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Ayrıca, eğitimli bireylerin daha iyi ekonomik fırsatlar için diğer ülkelere beyin göçü yapması da nitelikli insan gücünü düşürdüğünden zaten zor durumdaki ekonominin giderek kötüleşmesine yol açıyor.
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10. RUSYA
Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, ülke içindeki mevcut sermayenin, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasına rağmen, genel kişi başına düşen GSMH oranının 10 bin 690 dolar olmasından dolayı en yoksul 10. ülkedir.
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9. BULGARİSTAN
Bulgaristan, Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan ülkelerden biridir. Son küresel mali krizle birlikte sanayi kaybı ve yeni sektörlere yatırım eksikliği yaşanması yoksulluğu artırdı. Bulgarların yüzde 24'e yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 2021 yılında kişi başına düşen GSMH miktarı 9 bin 540 dolardı.
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8. KARADAĞ
Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da küçük bir ülkedir ve 7 bin 900 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 8. ülkesidir. Karadağlı işçiler, tüm sektörlerde düşük ücret aldığından ve hükümetteki yolsuzluklar düşük ekonomik çıktıya katkıda bulunduğundan nüfusun neredeyse beşte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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7. SIRBİSTAN
Sırbistan Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Sırbistan ekonomisi; tekstil, kimya ve ilaç gibi malların ihracatına dayanır ve dolayısıyla büyüme yerli üretime bağlıdır. Ülke uzun yıllardan beri düşük düzeyde yabancı yatırımla uğraşmakta, bu da yüksek işsizlik oranlarına ve yeni teknolojilere erişim eksikliğine yol açtığından Avrupanın en yoksul 7. ülkesidir. 2021’de kişi başına düşen GSMH, 7 bin 400 dolardı.
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6. BEYAZ RUSYA (BELARUS)
Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri operasyonların yol açtığı yıkım, Belarus'u olumsuz etkiledi. Ülke, kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler üyesidi. İnsani gelişme sıralaması nispeten yüksek olmasına rağmen Belarus’ta 2021 yılında kişi başına 6 bin 330 dolar düşen GSMH oranı, Avrupa'nın en yoksul 6. ülkesi olmasına yol açtı.
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5. BOSNA-HERSEK
Bosna-Hersek, Güneydoğu Avrupa'da Balkanlar bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi ve tarım sektörlerinden etkilenen bu ülke; BM ve Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlara üyedir. Bosna Savaşı ülke ekonomisine ciddi maddi zararlar verdiğinden savaşın harap ettiği bir ülkeyi yeniden inşa etmek yoksullaşmalarına yol açtı. 2021 yılında Bosna-Hersek'te kişi başına düşen GSMH miktarı 6 bin 90 dolardı.
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4. MAKEDONYA
Makedonya, Güneydoğu Avrupa'da yer alan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Makedonya, aralarında BM, NATO ve Dünya Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kuruluşun üyesidir. Yolsuzluk ve verimsiz yasal yapı gibi faktörler yoksullaşmalarına sebep oldu. Makedonya, 2021 yılı itibariyle kişi başına düşen 5 bin 720 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 4.ülkesidir.
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3. ARNAVUTLUK
Arnavutluk, kişi başına düşen GSMH'si 5 bin 210 dolar ile Avrupa'nın en fakir 3. ülkesidir. Ülke son yıllarda ilerleme kaydetmiş olsa da hâlâ ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca toplam GSYH ise 15 milyardır.
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2. MOLDOVA
Moldova, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Bu ülke; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve Birlik Üçlüsü gibi çeşitli uluslararası kuruluşlara üyedir ancak 1992'den 2001'e kadar Moldova ciddi bir ekonomik kriz yaşadığından bunun sonucunda nüfusun çoğunluğu, yoksulluk sınırının altına düştü. 2021'de Moldova'nın kişi başına düşen GSMH’si 4 bin 570 dolardı.
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1. UKRAYNA
Ukrayna, Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alır. Ülke, yarı başkanlık sistemine sahip üniter bir devlettir. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olma özelliğini taşıyan bu ülke, kaynaklarına rağmen ekonomik zorluk çeken ülkelerden biridir. 2021 itibariyle kişi başına düşen 3 bin 540 doları olan GSMH ile Avrupa'nın en yoksul ülkesidir. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı Ukrayna ekonomisine çok zarar veriyor.
Kaynak: World Atlas, World Population Review, Wise Voter