Antalya'da dün, saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yağmur Z. (16) isimli genç kız, falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi. İhbarla Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği Yağmur Z.'yi, bota aldı.

Diğer yandan dün saat 21.00 sıralarında baba Aydın Karabulut'u arayan Hüseyin Boran Karabulut'un (18) arkadaşı Efe Ç., "Hüseyin'den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş" dedi.

DHA'daki habere göre Yağmur Z., daha sonra Yat Limanı'na getirildi. Vücudunda kırıklar olan genç kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip, çocuklarını aramak üzere falezlere gitti. Hüseyin Boran'ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

Yat limanına gelen Efe Ç., polise verdiği ifadesinde, "Sabah 4'e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin'in, Yağmur Z.'yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu" dedi.

"OĞLUM VE GENÇ KIZ BURAYA GELMİŞ"

Aydın Karabulut ise "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak'ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Yağmur Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum.

"OĞLUMDAN BAHSETMEMİŞ"

Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüşüyor, ama kim olduğunu bilmiyorum. Yağmur Z. kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum" diye konuştu.