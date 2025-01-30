Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
Antalya'da, falezlerden düştükten sonra 112'yi arayan 16 yaşındaki Yağmur Z. isimli genç kız, yaralı olarak kurtarıldı. Yağmur Z.'nin, düştüğünden polise bahsetmediği, 18 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Boran Karabulut ise aynı yerde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor
Antalya'da dün, saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yağmur Z. (16) isimli genç kız, falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi. İhbarla Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği Yağmur Z.'yi, bota aldı.
"Y.Z. İLE FALEZLERE GİTMİŞTİ"
DHA'daki habere göre Yağmur Z., daha sonra Yat Limanı'na getirildi. Vücudunda kırıklar olan genç kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer yandan dün saat 21.00 sıralarında baba Aydın Karabulut'u arayan Hüseyin Boran Karabulut'un (18) arkadaşı Efe Ç., "Hüseyin'den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş" dedi.
FALEZLERDE OĞLUNU ARADI
Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip, çocuklarını aramak üzere falezlere gitti. Hüseyin Boran'ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.
5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Baba Karabulut'un oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine sabah erken saatlerde Yağmur Z.'nin yaralı bulunduğu bölgeye giden deniz polisi, çevrede arama çalışması yaptı.
Polis, genç kızın düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta, mağara gibi bir oluşumun içerisinde Hüseyin Boran Karabulut'un cansız bedenine ulaştı.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Karabulut'un cansız bedeni bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Durumdan haberdar olup Yat Limanı'na gelen Karabulut çifti, büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Karabulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
"BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"
Yat limanına gelen Efe Ç., polise verdiği ifadesinde, "Sabah 4'e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin'in, Yağmur Z.'yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu" dedi.
"OĞLUM VE GENÇ KIZ BURAYA GELMİŞ"
Aydın Karabulut ise "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak'ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Yağmur Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum.
"OĞLUMDAN BAHSETMEMİŞ"
Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüşüyor, ama kim olduğunu bilmiyorum. Yağmur Z. kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum" diye konuştu.