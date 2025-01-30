Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Biri yaralı diğeri cansız bulundu! Şüpheli ölüm | Son dakika haberleri

        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!

        Antalya'da, falezlerden düştükten sonra 112'yi arayan 16 yaşındaki Yağmur Z. isimli genç kız, yaralı olarak kurtarıldı. Yağmur Z.'nin, düştüğünden polise bahsetmediği, 18 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Boran Karabulut ise aynı yerde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da dün, saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yağmur Z. (16) isimli genç kız, falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi. İhbarla Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği Yağmur Z.'yi, bota aldı.

        "Y.Z. İLE FALEZLERE GİTMİŞTİ"

        DHA'daki habere göre Yağmur Z., daha sonra Yat Limanı'na getirildi. Vücudunda kırıklar olan genç kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer yandan dün saat 21.00 sıralarında baba Aydın Karabulut'u arayan Hüseyin Boran Karabulut'un (18) arkadaşı Efe Ç., "Hüseyin'den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş" dedi.

        FALEZLERDE OĞLUNU ARADI

        Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip, çocuklarını aramak üzere falezlere gitti. Hüseyin Boran'ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

        5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Baba Karabulut'un oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine sabah erken saatlerde Yağmur Z.'nin yaralı bulunduğu bölgeye giden deniz polisi, çevrede arama çalışması yaptı.

        Polis, genç kızın düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta, mağara gibi bir oluşumun içerisinde Hüseyin Boran Karabulut'un cansız bedenine ulaştı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Karabulut'un cansız bedeni bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Durumdan haberdar olup Yat Limanı'na gelen Karabulut çifti, büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Karabulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        "BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"

        Yat limanına gelen Efe Ç., polise verdiği ifadesinde, "Sabah 4'e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin'in, Yağmur Z.'yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu" dedi.

        "OĞLUM VE GENÇ KIZ BURAYA GELMİŞ"

        Aydın Karabulut ise "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak'ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Yağmur Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum.

        "OĞLUMDAN BAHSETMEMİŞ"

        Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüşüyor, ama kim olduğunu bilmiyorum. Yağmur Z. kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Habertürk Anasayfa