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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Yalova'da su artırma tesisinde köpüklenme oluştu! Yalova'da sular kesildi | Son dakika haberleri

        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi

        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde köpüklenme meydana geldi. Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlatılırken, arıtma tesisinde temizlik çalışmaları başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yalova genelinde su kesintisine gidildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:57
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        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
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        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde, su üstünde oluşan köpük nedeniyle, il genelinde sular kesildi. Kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne, kimyasal madde atıldığı iddiasıyla, sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, arıtma tesisindeki su üstünde oluşan köpük, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerinde, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlattı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

        İŞTEN ÇIKARTILAN 3 BELEDİYE ÇALIŞANININ CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

        Yalova Valiliği’nden alınan bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı üzerine, il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali üzerine, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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