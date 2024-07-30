Malatya'da kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
Malatya'da 17 Temmuz'da borç alacak kavgasında tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz teslim oldu
Olay, 17 Temmuz Çarşamba günü Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacak-verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan kiracısı Eyüp İshakoğlu (33) ile sokakta karşılaştı.
TABANCAYLA ÖLDÜRMÜŞTÜ
Yılmaz, iddiaya göre İshakoğlu'ndan borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Hakan Yılmaz'ın tabancayla ateş ettiği Eyüp İshakoğlu, hayatını kaybetti.
12 GÜN SONRA TESLİM OLDU
DHA'nın haberine göre; olay sonrası kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, 12 gün sonra suç aleti tabancayla birlikte polise teslim oldu. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.