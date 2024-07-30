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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Paris 2024'te 10 metre havalı tabancada gümüş madalya Türkiye'nin! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Paris 2024'te 10 metre havalı tabancada gümüş madalya Türkiye'nin!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:38
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        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

        Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

        Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.

        TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ

        Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu.

        Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.

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