Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde! İşte Mourinho'nun Lugano maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde... Sarı-lacivertliler, Devler Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak. İsviçre'deki ilk maçı 4-3 kazanan Kanarya, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk kez bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak. Fenerbahçe, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Peki, Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar haberimizde...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek.
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Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.
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- 4
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyeti halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.
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LILLE İLE RAKİP OLACAK
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
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Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
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UEFA KADROSU
Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.
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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
- 9
Livakovic
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- 10
Osayi
- 11
Çağlar
- 12
Djiku
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- 13
Ferdi
- 14
İsmail Yüksek
- 15
Fred
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- 16
Kent
- 17
Szymanski
- 18
Tadic
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- 19
Dzeko