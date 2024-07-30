Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! - 30 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! - 30 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Sağanak Yağış 30° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 40° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 29°

Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.