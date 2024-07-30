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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, Olimpiyatların açılış gösterilerini "rezalet" olarak nitelendirdi | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump, Olimpiyatların açılış gösterilerini "rezalet" olarak nitelendirdi

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump, tartışmalı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterilerine ilişkin "rezalet" değerlendirmesinde bulundu. Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarından böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:30
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        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilere ilişkin "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm." dedi.

        Trump, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
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        "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm." ifadesini kullanan Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi.

        Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da gösterileri sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.

        Johnson, "Dün gece, Son Akşam Yemeği ile alay edilmesi, Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini izleyen dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için şoke edici ve aşağılayıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

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        Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı

        Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

        Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

        Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.

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        #Donald Trump
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