Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"

GÖL KENARLARINDA TEMİZLİK

Valilik açıklamasında, temizlik çalışmalarına ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü çevresinde, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından genel temizlik çalışması yapılmıştır. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bu eşsiz güzelliği temiz nezih bir ortamda ziyaret etmeleri adına, Salda Gölü çevresinde düzenli olarak çöpler toplanmakta ve belirli periyotlarla genel çevre temizliği yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ziyaretleri süresince çevreyi kirletmemeleri hususunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."