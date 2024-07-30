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        Haberler Dünya Nicolas Maduro-Elon Musk polemiği! "Eşek daha fazlasını biliyor" | Dış Haberler

        Nicolas Maduro-Elon Musk polemiği! "Eşek daha fazlasını biliyor"

        Venezuela'daki tartışmalı seçimin kazananı Devlet Başkanı Maduro, Musk'ın Venezuela'yı işgal edeceği öne sürerek, Musk'ı "baş düşmanı" olarak nitelendirdi. Musk ise Maduro'nun sözlerine "Eşek Maduro'dan daha fazlasını biliyor" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 08:45 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:17
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        Maduro-Musk polemiği!
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        Venezuela'da Pazar günü gerçekleşen tartışmalı seçimin kazananı 3. kez Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Maduro, seçimi hileyle kazandığını öne süren Tesla, Space X ve X CEO'su Elon Musk'a savaş açtı ve onu "baş düşmanı " olarak adlandırdı.

        "MUSK VENEZUELA'YI İŞGAL ETMEK İSTİYOR"

        Maduro elindeki cep telefonunu göstererek yaptığı konuşmasında, Musk'ın uzay roketleriyle Venezuela'yı işgal etmek istediğini iddia etti.

        Maduro konuşmasında, "Sosyal medya sanal bir gerçeklik yaratıyor ve sanal gerçekliği kim kontrol ediyor? Yeni baş düşmanımız Elon Musk. Savaşmak mı istiyorsun? Hadi yapalım. Elon Musk, hazırım. Senden korkmuyorum. Nerede istersen orada savaşalım." dedi.

        "EŞEK MADURO'DAN DAHA FAZLASINI BİLİYOR"

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        Maduro'nun konuşmasına ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Musk ise "Eşek Maduro'dan daha fazlasını biliyor" dedi.

        Musk, "Venezuela halkı bu palyaçodan bıktı" ifadelerini kullandı.

        Musk, Maduro'nun seçim sonuçlarının hileli olduğuna dair paylaşımlarına devam etti. Maduro'nun oyların yüzde 107'sini alarak başkanlık seçimini kazandığını öne süren bir gönderiye kahkaha emojisi bıraktı.

        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
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        #Nicolas Maduro
        #Elon Musk
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