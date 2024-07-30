Kenan Işık'a veda töreni

Kenan Işık'ın oğlu Ahmet Işık, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Çok üzgünüz. Söyleyecek başka bir söz bulamıyorum. Nurlar içinde yatsın. 10 yıl zordu. Hem maddi manevi, hem duygusal hem de psikolojik anlamda çok zor bir süreçti. En çok da en yakınında olduğu için annem çok zorluk yaşadı. Biz de hep destek olmaya çalıştık. Yanına gittik, konuştuk. Hayatı anlattık. Sohbet ettik. Sevdiği müzikleri dinlettik. Sevdiği, ilgilendiği filmleri vs. izlettik. Onu hayata dâhil tutmaya çalıştık."

Kenan Işık'ın diğer oğlu Mehmet Işık ise şunları söyledi; "Babam, ömrü boyunca her şeyden çok, iyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatını da hep memleketi ve insanı için icra etti. Sanatı vasıtası ile dünyayı olduğundan daha iyi bir yer olarak bırakmak için çalıştı. Kime sorarsanız sorun, bence bunu da başardı. Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi."

Mehmet Işık, babasının Anadolu ve Türk kültürünü sanatının merkezine koyduğunu belirterek; "Sahnelediği oyunlarda, Moliere olsun Sophocles olsun Shakespeare olsun, hepsini Anadolu'nun ruhu ile harmanlayarak insanımıza yol gösterdi. Sanatının ve kişiliğinin zenginliği, samimiyeti ve sahiciliğiyle bütün memleketimizin gönlü oldu. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Şu an bu sahneden kendisine minnetimi sunarken eminim hepiniz aynı minnet duygusu içerisindesinizdir. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, üzüntüsünü; "Kenan Işık gibi bir rol model, bir sanatçı daha var mı? Bana biriniz bunu söyleyin. Var mı onun gibi bir rol model? Sevilmesindeki neden de buydu zaten. İzleyicilerine karşı olan saygısı, sevgisi... Bundan öte daha ne söylenebilir ki? Sabırla... Umutla... El bebek, gül bebek... Kendisi sabretti, biz sabrettik... Ama sonunda beden dedi ki 'ben artık eziyet çekmeyeyim, ben artık gideyim'... Can, canana kavuştu, o kadar" şeklinde dile getirdi.