Kenan Işık'a veda töreni
10 yıl boyunca komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık, dün sabah hayatını kaybetmişti. Işık'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Sanatçı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir veda töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, Kenan Işık'ın sanat için önemini dile getirirken sanatçının kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi; "Onun bıraktığı miras, sanat camiası için hazine niteliğindedir"
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Düşüp başını çarpmasıyla 21 Mart 2014'ten bu yana komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan acı haber geldi.
Işık, dün sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 76 yaşında hayata veda etti.
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Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sunuculuğunu Ali Düşenkalkar'ın yaptığı bir tören düzenlendi.
Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları ve meslektaşları tarafından sahneye taşındı.
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Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet Işık - Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, oyuncu Zafer Algöz katıldı.
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Kenan Işık'ın oğlu Ahmet Işık, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Çok üzgünüz. Söyleyecek başka bir söz bulamıyorum. Nurlar içinde yatsın. 10 yıl zordu. Hem maddi manevi, hem duygusal hem de psikolojik anlamda çok zor bir süreçti. En çok da en yakınında olduğu için annem çok zorluk yaşadı. Biz de hep destek olmaya çalıştık. Yanına gittik, konuştuk. Hayatı anlattık. Sohbet ettik. Sevdiği müzikleri dinlettik. Sevdiği, ilgilendiği filmleri vs. izlettik. Onu hayata dâhil tutmaya çalıştık."
Kenan Işık'ın diğer oğlu Mehmet Işık ise şunları söyledi; "Babam, ömrü boyunca her şeyden çok, iyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatını da hep memleketi ve insanı için icra etti. Sanatı vasıtası ile dünyayı olduğundan daha iyi bir yer olarak bırakmak için çalıştı. Kime sorarsanız sorun, bence bunu da başardı. Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi."
Mehmet Işık, babasının Anadolu ve Türk kültürünü sanatının merkezine koyduğunu belirterek; "Sahnelediği oyunlarda, Moliere olsun Sophocles olsun Shakespeare olsun, hepsini Anadolu'nun ruhu ile harmanlayarak insanımıza yol gösterdi. Sanatının ve kişiliğinin zenginliği, samimiyeti ve sahiciliğiyle bütün memleketimizin gönlü oldu. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Şu an bu sahneden kendisine minnetimi sunarken eminim hepiniz aynı minnet duygusu içerisindesinizdir. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, üzüntüsünü; "Kenan Işık gibi bir rol model, bir sanatçı daha var mı? Bana biriniz bunu söyleyin. Var mı onun gibi bir rol model? Sevilmesindeki neden de buydu zaten. İzleyicilerine karşı olan saygısı, sevgisi... Bundan öte daha ne söylenebilir ki? Sabırla... Umutla... El bebek, gül bebek... Kendisi sabretti, biz sabrettik... Ama sonunda beden dedi ki 'ben artık eziyet çekmeyeyim, ben artık gideyim'... Can, canana kavuştu, o kadar" şeklinde dile getirdi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanat camiası adına çok acı bir gün yaşandığını, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi.
Kenan Işık'ın vefatının sadece ailesi ve yakınları için değil sanat camiası ve tüm Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Kenan Işık, sadece sahnede sergilediği eserlerle değil aynı zamanda yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı alanlarında eşsiz katkılarıyla da hepimizin kalbinde çok özel bir yer edinmiştir. Onun sanata olan aşkı her zaman ilham kaynağı olmuştur" dedi.
Eserleri kadar kişiliğiyle de yediden yetmişe tüm halkın sevgisini kazanmış bir isim olan Kenan Işık’ın geçirdiği kaza sonrasında tüm Türkiye’nin onun için derin bir üzüntü duyduğunu aktaran Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kaydetti: Bugün, onun ardından yaşadığımız bu büyük kaybın acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Bakanlığımızda da bir süre müşavir olarak görev almış olan Işık, yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görülmüş bir isimdi. Onun kültürümüze kattığı değerler, sanat alanında gösterdiği önderlik ve genç sanatçılara sunduğu destekler asla unutulmayacaktır. Kenan Işık'ın hayatı boyunca sergilediği sanatçı duruşu, çalışkanlığı ve azmi bizler için daima bir yol gösterici olacaktır. Onun bıraktığı miras sanat camiamız için bir hazine niteliğindedir ve bu mirası yaşatmak, onun anısına gösterebileceğimiz en önemli vefadır.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kenan Işık'ın toplumun her kesimi tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğuna dikkat çekerek; "Gerek sahnede gerekse kamera arkasında birbirinden başarılı bir çok çalışmayla insanların sevgisini kazanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı, sanat çalışmalarıyla birlikte bir sunucu olarak sanat camiasında yer almıştı" diye konuştu.
Kenan Işık'ın sanatçılığının yanı sıra beyefendiliğinin de akıllardan çıkmayacağına vurgu yapan Ekrem İmamoğlu; "Onun bir başka yönü de gazeteciliğiydi ama çok özel bir taraftarı da bu şehre hizmet etmiş olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmenliği'ni üstlenerek güzel kentimize hizmetler sunmasıydı. 10 yıl önce yaşamış olduğu beyin kanaması ve devamındaki süreçte kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim milyonlarca insanımızın duası da onunla olmuştur ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı birçok güzellik için kendisine yürekten teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Kenan Işık'ın kıymetli bir tiyatro sanatçısı ve televizyon dünyasının önemli bir ismi olduğunu belirterek; "Uzun yıllardır hafızalarımıza kazınmış olan duayen sanatçı, oyuncu, yazar ve yönetmen olarak Türk tiyatrosunun en seçkin isimleri arasına giren Kenan Işık, tiyatro sahnesinde ekranlardaki başarısıyla kalplerimize özel bir yer edindi" dedi.
Kenan Işık'ın sanatını sadece yeteneğiyle değil aynı zamanda insanlığı ve samimiyetiyle de icra ettiğinin altını çizen Tamer Karadağlı, şunları söyledi: Yüzlerce makaleye, kitaba ve tiyatro metnine imza atan Kenan Işık, 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul'un mirası olan koltuğa oturarak Genel Sanat Yönetmenliği'ni de üstlenmiştir. Onun yokluğu bizler için büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ve ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu nedenle Kenan Işık'ın bıraktığı eserler ve hatıralar onun adını ve mirasını yaşatmaya devam edecek. Her ölüm bir kayıptır. Büyük bir acıdır. Bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap onurla birlikte gelir ve acıyı hissederken yüreğinizde duyduğunuz geniş sızıyla gönlünüzdeki büyük gururu birleştirirsiniz. Kenan Işık'ın hayatı ve başarıları, özellikle tiyatro camiamız için büyük gururdur. Onun hatırasını yaşatmak da bizlere nasip olacak."
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Zafer Algöz ise duygularını şöyle dile getirdi; "Kenan ağabey ile 1976 senesinde tanıştık. 18 yaşından küçük oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu'su Çocuk ve Gençlik Sınavı'na katıldık. 18 yaşından küçük olan sadece Erkan Can ile ben vardık. Komisyon bize, 'Yaşınız küçük. Alamayız. 18 yaşından sonra gelin' dediler. Kenan ağabey, 'Çocuklar o kadar hazırlık yapmış, bari gösterisini yapsınlar' dedi. Gösteri sonrasında, 'Bunlarda oyunculuk yeteneği var. Misafir olarak kurslara gelsinler. 18 yaşına gelince, eğer hevesleri devam ederse bizle devam ederler' dedi. Oyuncu olmamızn ilk sebebi Kenan Işık'tır. Bizi desteklemesiyle oyuncu olduk. Oynadığım oyunları yönetti. Tiyatro ve sanat aşığıydı. Belki bir gün düzelir diye umut ettik ama nasibi bu kadarmış."
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Törenin ardından Kenan Işık'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.
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Kenan Işık'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
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KENAN IŞIK HAKKINDA
1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık, ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
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Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 'Yeni Yüzyıl' (1995-1998), 'Yeni Binyıl' (2000) ve 'Akşam' (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005'te Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005'te 'Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005'te Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren 'Kim 500 Bin İster' yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.
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21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ne var ki sanatçı, girdiği komadan çıkamadı.
Filmografisi:
1991 - Sızı
1993 - Süper Baba
1994 - Kurtuluş
1995 - Serada Aşk
1997 - Sıcak Saatler
1998 - Cumhuriyet
2000 - Hayat Bağları
2001 - 2002 Dadı
2002 - Yeşil Işık
2004 - Sayın Bakanım
2005 - Aşk Oyunu
2005 - Belalı Baldız
2006 - Emret Komutanım
2007 - Fikrimin İnce Gülü
2008 - Anında
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Sunucu olarak:
Kim Beş Yüz Milyar İster?
Dünya Bir Oyun Sahnesi
Kelimenin Gücü
Kim Milyoner Olmak İster?
Seslendirme:
1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.
1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.
1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.
1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.
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Tiyatro oyunları:
Aşk Hastası: Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
Ölümsüz Öykü: Karen Blixen \ Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Ivan Ivanoviç Var Mıydı Yok Muydu?: Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
Aşk Hastası: Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Olmayan Kadın: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcanbaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Matmazel Helsinka: Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Afife Jale: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Türkmen Düğünü: Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
Öyle Bir Sevgiki: Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985_
Toroslardan Öteye: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Bir Tavsiye Mektubu: Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Strindberg Oyunu: Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Rol aldığı oyunlar:
Bir Sabah Gülerek Uyan: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Üç Kızkardeş: Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Kral Lear: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise: Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Marius: Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Yazmış olduğu senaryolar:
1991: Yarına Gülümsemek
1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri
1992: Taşların Sırrı
Ödülleri:
2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
2009: GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”
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2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde Kenan Işık da ödüle lâyık görülmüştü. Ödülü, Kenan Işık'ın eşi Beril ışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.