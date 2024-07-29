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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hastalığı neydi, neden öldü? - Magazin haberleri

        Kenan Işık hayatını kaybetti

        21 Mart 2014'ten bu yana komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:48
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          Geçirdiği beyin kanamasının ardından yaklaşık 10 yıldır komada olan Kenan Işık'tan acı haber geldi.

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          Oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayata veda etti.

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          Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kenan Işık'ın hayatını kaybetmesi üzerine üzüntüsünü şöyle dile getirdi; Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasına unutulmaz eserler kazandıran değerli sanatçımız Kenan Işık'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum."

        • 4

          KENAN IŞIK HAKKINDA

          1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

          Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık, ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

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          Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 'Yeni Yüzyıl' (1995-1998), 'Yeni Binyıl' (2000) ve 'Akşam' (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005'te Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005'te 'Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005'te Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren 'Kim 500 Bin İster' yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.

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          21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

          Filmografisi:

          1991 Sızı

          1993 Süper Baba

          1994 Kurtuluş

          1995 Serada Aşk

          1997 Sıcak Saatler

          1998 Cumhuriyet

          2000 Hayat Bağları

          2001-2002 Dadı

          2002 Yeşil IşıkAli

          Tatlı Hayat Kendisi

          2004 Sayın Bakanım

          2005 Aşk OyunuHâkim

          2005-2006 Belalı Baldız

          2006 Emret Komutanım

          2007 Fikrimin İnce Gülü

          2008 Anında

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          Sunucu olarak:

          Kim Beş Yüz Milyar İster?

          Dünya Bir Oyun Sahnesi

          Kelimenin Gücü

          Kim Milyoner Olmak İster?

          Seslendirme:

          1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.

          1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.

          1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.

          1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.

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          Tiyatro oyunları:

          Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

          Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

          İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

          Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

          Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

          Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

          Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

          Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

          Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

          Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

          Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

          Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

          Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

          Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

          Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

          Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

          Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

          Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

          Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

          Strindberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

          Rol aldığı oyunlar:

          Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

          Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

          Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

          O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

          Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

          Yazmış olduğu senaryolar:

          1991: Yarına Gülümsemek

          1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri

          1992: Taşların Sırrı

          Ödülleri:

          2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü

          2009: GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”

        BURÇLAR

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