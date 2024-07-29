Kenan Işık'ın o yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı
Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları'nda görevliyken rol aldığı oyunlardan bazı siyah - beyaz fotoğraflar paylaşıldı
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları paylaşıldı.
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Evler ve İnsanlar (1974)
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Eski Fotoğraflar (1976)
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Eski Fotoğraflar (1976)
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Ak Tanrılar (1983)
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Ak Tanrılar (1983)
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Ak Tanrılar (1983)
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Kral Lear (1981)
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Öyle Bir Sevgi ki (1985)
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Bir Sabah Gülerek Uyan (1985)