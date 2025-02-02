Galatasaray, Morata transferini açıkladı! İşte mali detaylar...
Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata'yı 20 Ocak 2026'ya kadar kiraladı. İspanyol futbolcu için 6 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Ayrıca Morata'nın satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte yıldız oyuncunun transferindeki mali detaylar...
Galatasaray, Alvaro Morata transferini resmen açıkladı. İspanyol futbolcunun transferinin mali detayları da belli oldu.
İşte Sarı-Kırmızılılar'ın açıklaması:
Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuya ise:
2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro,
2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.
Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.
Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:
2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro,
2027-2028 sezonu için 6.000.000 euro.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, resmi imzaların atılmasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki taraftarların karşılaşmasının etkileyici olduğunu belirten Morata, "Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını seyretmiştim. Onları görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giydiğim süre boyunca elimden geleni yapacağım. Çok güzel bir forma. Drogba ile forma değiştirmiştik. Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Gelmeden önce Teknik Direktör Okan Buruk ile konuştuğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim" şeklinde konuştu.