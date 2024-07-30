Darbedilen aile hekimi Dr. Tezvar'ın kalbi iki kez durdu! Dr. Eryazgan: Kalbi oradaki hekimlerin sayesinde tekrar çalıştırıldı

REKLAM advertisement1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete uğrayan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın kalbi durdu.

İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle birlikte tatile gelen Engin S., ateş şikayeti sebebiyle kız kardeşi Ö.S.A. ile beraber aile sağlığı merkezine gitti. İddiaya göre Dr. Tezvar, ateşi bulunan hastaya hastaneye gitmesini söyledi. Tedavinin orada yapılmasını istediği iddia edilen Engin S. ise ile Dr. Hürkal arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın açıklamasına göre, kalp pili bulunan kalp hastası Tezvar'ın kalbi iki kez durdu ve ikisinde de müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Entübe edilen Dr. Tezvar, şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

MUĞLA'DA HEKİMLER İŞ BIRAKIYOR Sendikadan yapılan açıklamada, "Sağlık alanında çalışanların maruz kaldığı her türlü şiddet için halen gerekli, yeterli, etkin ve caydırıcı önlem ve cezai uygulamalar yapılmamıştır. Sağlıkta şiddete karşı önlem ve kanuni tedbir alınması taleplerimiz karşılık bulmamıştır. Haklı talebimizi tekrar iletmek ve gereken müdahalelerin yapılması, suçluların gereken cezaları alması için 30 Temmuz 2024 Salı günü Muğla'da bir gün iş bırakma kararı alınmıştır" denildi. REKLAM "SAĞLIKTA ŞİDDET ÇÖZÜLEMİYOR" Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, meslektaşı Dr. Tezvar'ın şiddete uğramasından ötürü büyük üzüntü duyduklarını aktardı.

Eryazgan, "'Sağlıkta Şiddet Yasası'nın 10'uncu yılında, kanunların yetersizliği ve uygulamadaki eksiklikler ile siyasetin bu konuyu layıkıyla ele alamaması nedeniyle sağlıkta şiddet çözülemiyor" dedi. SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NA ÇAĞRI Eryazgan, "Aksine yasa can almaya ve can yakmaya devam ediyor. Şu anda Bodrum'da saldırı nedeniyle kalp krizi geçirip yoğun bakımda yatan arkadaşımızın kalbi oradaki hekimlerin sayesinde tekrar çalıştırıldı. Sağlık Bakanlığı, popülist yaklaşımlardan ve siyasetten uzak durmalı. Sağlık hizmeti pozitif bir bilimdir, bunların uygulanması gerekir. Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak bu olaya tepki göstermek için Muğla ilinde bir günlük iş bırakma kararını tüm meslek örgütleriyle beraber aldık. Devamında da bu işin takipçisi olacağız. Sağlık okuryazarlığının artırılabilmesi için uygun kanunlar getirilmeli. Adliyede ya da emniyette kamu görevlisine uygunsuz şekilde davranıldığında eğer kişiler tutuklanıyorsa, bir hekime de uygun biçimde davranıldığında suçun yaptırımı bu olmalıdır ve kamuoyu bunu çok iyi bilmeli. Tüm bunlar meslek örgütlerinin önerilerinden geçiyor. Sayın Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrımız bu meslek örgütlerinin önerilerini dikkate almasıdır."

Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi Haberi Görüntüle