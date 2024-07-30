Milyonluk tatlar: İşte civet kahvesinden almas havyarına dudak uçuklatan fiyatlara sahip en pahalı 5 yiyecek!
İnsanlar neredeyse her gün kahve gibi içecekleri tüketirler. Peki, bir kahvenin 250 gramının yaklaşık 2 bin lira olduğunu söylesek ne kadar şaşırırdınız? Bazı yiyecekler, üretim aşamaları ve nadirlikleri sayesinde dünyanın en pahalı yiyecekleri listesine girebilirler. İşte, milyonlarca lirayı bulan fiyatlarıyla en pahalı 5 yiyecek ve onları özel kılan özellikleri!
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Yemek dünyasında lüksün sınırlarını zorlayan yiyecekler, fiyatlarıyla şaşkınlık yaratıyor. Özel yetiştirme yöntemleri, nadir bulunurlukları ve eşsiz tatlarıyla dikkat çeken bu yiyecekler, sadece tatlarıyla değil, aynı zamanda fiyatlarıyla da dudak uçuklatıyor. Trüf mantarından havyara, Wagyu bifteğinden safrana kadar pek çok yiyeceğin abartılı fiyatları insanları şaşırtabiliyor. Haberimizde bu yiyecekleri bu kadar pahalı yapanın ne olduğunu derledik. İşte, detaylar...
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1. WAGYU ETİ
Wagyu bifteği dünyanın en pahalı eti olup kilosu yaklaşık 6 bin Türk lirası civarındadır. Hatta 2000 yılına ait özel bir cote de boeuf (kaburga bifteği) ise tam 70 bin liraya kadar çıkabilir. Bu etin bu kadar pahalı olması, sadece Japonya'da yetiştirilen özel bir sığır cinsinden elde edilmesinden kaynaklıdır.
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Bu sığırların eti, içinde çok yüksek oranda yağ bulundurduğu için neredeyse ağızda erir. Ayrıca, bu sığırlar çok az sayıda üretilir. Yetiştirilirken ve kesilirken strese girmemeleri için özel yöntemler kullanılır. Buna rağmen daha uygun fiyatlı Wagyu seçenekleri de vardır; örneğin, bu eti içeren bir burgeri yaklaşık 100 TL’ye bulmak mümkün olabilir.
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2. CİVET KAHVESİ
Civet kahvesi ya da Kopi Luwak, Güney Asya'daki misk kedisinin sindirim sisteminden geçmiş kahve meyvelerinden elde edilen bir kahve türüdür. Bu kahvenin 250 gramlık bir paketinin yaklaşık 2 bin TL civarında olduğu biliniyor.
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Bu misk kedileri, kahve meyvelerini tatlı posası için yerler ve çekirdekler kedinin sindirim sisteminden geçerken enzimler, çekirdeklere nüfuz ederek onları değiştirir. Toplandıktan sonra çekirdekler iyice yıkanır, güneşte kurutulur, kavrulur ve demlenir. Bu işlemler sonunda kahve çekirdekleri, çok daha az acı bir tada sahip olur.
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3. SAFRAN
Safran, dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Örneğin, İspanyol safranının yaklaşık 2 yemek kaşığı kadarı için fiyatı 8 bin lira civarındadır. Bu baharat, safran çiçeğinden elde edilir.
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Bu çiçek, her biri üç parlak kırmızı stigma (çiçeğin dişi kısmı) içeren dört çiçek verir. Bu stigmalar elle toplanır, kurutulur ve hava geçirmez şekilde paketlenir, bu da fiyatını açıklar. Ayrıca, 1 kilo safran elde etmek için 80 bin çiçek ya da bir dönümlük alan gerekir.
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4. TRÜF MANTARLARI
Trüf mantarları, dünyanın en pahalı malzemelerinden biridir. Beyaz trüfler, siyah çeşitlerinden daha pahalıdır. Trüf mantarları, toplumda çok yüksek değer görür ve çok lezzetlidir. Ancak birçok kişi için bu fiyatlar sadece bir statü sembolüdür. Örneğin beyaz trüf mantarının kilosu 38 bin TL'ye kadar çıkabilir.
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Ayrıca Perigord adında bir siyah trüf mantarı, yaklaşık 40 TL'ye satılmaktadır ve bu mantar sadece 1 gram ağırlığındadır! Bunun yanı sıra trüf kadar pahalı mantarlar da vardır. Örneğin Matsutake mantarı, Japonya'nın siyah trüfe yanıtı olarak bilinir ve kilosu yaklaşık 27 bin liradır.
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5. ALMAS HAVYARI
Balıkların yumurtası olan havyarlar, genel olarak pahalı bir yiyecektir. Ancak tüm havyar türlerinin en pahalısı ve dünyanın en pahalı yiyeceklerinden olan Almas veya Beluga Havyarı, İran Beluga balığından elde edilir.
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1 kilogram "siyah altın" havyar yani Almas havyarı, 800 bin liradan fazla bir fiyata satılmaktadır. Almas, Güney Hazar Denizi'nde yaşayan ve çok daha az kirli sularda yüzen, 60-100 yaşında nadir bir albino mersin balığının yumurtalarından üretildiğinden oldukça pahalıdır.
Kaynak: Esquire, UK Telegraph, the Fact Site