Ali Palabıyık haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi!

Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

Ali Palabıyık: Yabancı VAR ile alakalı "Hakem Değişim Programı" adı altında federasyon başkanı yabancı ülkelerle iletişim kurduğunda, beni arayıp "Bizim gönderecek VAR hakemimiz yok. Bizde zaten yoğun bir maç temposu var." dediler. Biz göndermediğimiz için yabancı ülkelerden de hakem alamadık. Sadece VAR için düşünülmüştü, güzel bir uygulama olabilirdi.

Ali Palabıyık: Her müsabakada gözlemci, her hakemin İngilizce seviyesini sınavdan geçirir. Yurtdışında kaldığınız otelde ilk olarak gözlemciyle görüşürsünüz. Orada iletişimden kaçarsınız, gözlemci bunu anlar. Müsabakanın ardından gözlemci herkese söz hakkı verir. Karşılaşma ve yaşanan pozisyonlar hakkında açıklama ister. Ben yurt dışında yüzden fazla maça çıktım. Hiçbir gözlemciden olumsuz not almadım. Bir hakemin iki kez olumsuz gözlem alma hakkı vardır. Bana gözlemcilerim, "Kariyerinde ilerlemek istersen, İngilizce bilen bir 4. hakem almalısın" derdi.

Ali Palabıyık: Ben Halil Umut Meler'in bu hafta maça çıkmamasını tercih ederdim. Sahalara dönmesi gerekmesi için çalışması gerekiyor. Yurt dışında maç yönetebilir ama bu aralar burada maç yönetmesin. Bir hafta önce Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında çok net gördüğü pozisyonda VAR'a gitti. Bilinçaltında korku devam ediyor.

Ali Palabıyık: Salvatore Fati'ye verilen kırmızı kart kararı doğru çünkü itiraz etmek için sahaya girdi ama maç daha iyi yönetilebilirdi. Diğer kulübelere kartlar bu kadar kolay çıkmazken Fenerbahçe kulübesine bu kadar kolay çıkması soru işareti.

- Ahmed Kutucu'ya gösterilen sarı kart doğru muydu?

Ali Palabıyık: İlki tartışılabilir bir sarı karttı. Ahmed bu hırsla oynarsa 10 dakikada atılır. Ahmed'in sahadaki mücadelesi ve hırsının rakibe değil de topa olması, onu kırmızı kart görmesinden koruyacaktır. Ayağa basma hareketi ise yüzde yüz bir sarı karttı. Çünkü şu an Galatasaray çok diken üstünde uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Rakibi Fenerbahçe de her hafta mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olmayan bir kırmızı kartla kabak bir hakemin başına patlayacak. Ben gösterdim benim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık.

TFF'yi karıştıran sarı kart bilmecesi! Beyoğlu Yeni Çarşı-Vanspor maçının hakemi ve gözlemcisi etik kurula sevk edildi. Ali Palabıyık: Bu maça atanan 4 tane hakemimiz var. Sahadaki hakem belki de not almayı unutmuş olabilir. 2 tane yardımcı hakem var. 4. hakemin aslı görevi de bu kartları not almak.



