Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten 10 numaralı estetik atlayış - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten 10 numaralı estetik atlayış

        Bodrum'da tatil yapan Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat'in iskeleden denize estetik atlayışı, çevredekiler tarafından; "10 numaralı atlayış" olarak yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 numaralı atlayış
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile tatil sezonunu Bodrum’da tatil yapıyor.

        Yalıkavak’ta konser veren Kenan Doğulu, ertesi gününü eşi Beren Saat ve ailesine ayırdı. Öğle saatlerinde plaja gelen Kenan Doğulu, Beren Saat günü sohbet ederek geçirdi.

        Daha sonra Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Özdemir ve yeğenleri de plaja geldi.

        REKLAM

        Akşam saatlerine Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile denize iskeleden estetik bir atlayış yaparak girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kenan Doğulu
        #beren saat
        #BODRUM
        #tatil

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Habertürk Anasayfa