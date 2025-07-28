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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları - 28 Temmuz hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 07:18 Güncelleme: 28.07.2025 - 07:18
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        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 41°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 31°

        Bursa

        Güneşli 37°

        Adana

        Parçalı bulutlu 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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