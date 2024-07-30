Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti | Son dakika haberleri

        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti

        İstanbul Zeytinburnu'nda iş yeri bulunan 25 yaşındaki Mert Kutluer, kavga ettiği çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldü. 22 gün önce işlenen cinayetle ilgili soruşturmada, şüpheli Barış S. yakalandı. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlendiği ortaya çıktı.

        Giriş: 30.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişinin öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        Olay, 8 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde elektronik tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iş yeri sahibi Mert Kutluer ile market sahibi Onur B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Mert Kutluer, Onur B.'yi darbetti. Kavgaya Onur B.'nin arkadaşları Barış S. ile U.K. adlı kişi de dahil oldu. Kavga daha sonra son buldu.

        SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ

        Kavganın ardından bir süre sonra, Kutluer'in sahibi olduğu iş yerinin camına taş atıldı. Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YAKALANDI

        Olayın ardından Mert Kutluer'in çocukluk arkadaşları olduğu belirlenen şüpheliler kayıplara karıştı. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Barış S. yakalandı. Barış S. tutuklanırken olayla ilgili 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Zeytinburnu
        #cinayet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Habertürk Anasayfa