Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!

Bakırköy'de, 11 Mart'ta üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan TIR'ın sürücüsü sanık Mehmet Fettahoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Olay günü, kazanın gerçekleştiği yerin karşı istikametinden geçerken bir sorun yaşamadığını dile getiren Fettahoğlu, "Kazanın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Aynı yerden geçerken konteyner boştu. Konteyneri doldurup geldiğimde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş olması gerekiyordu. Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm." dedi.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Fettahoğlu, olay günü çalıştığı şirkete ait TIR'ı kullandığını belirterek, araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK'ün mevzuatı gereği TIR'ın çekici ve dorsesinin yerden azami yüksekliğinin 3 metre 80 santimetreyi geçmesine müsaade edilmediğini, TIR'ın arkasındaki sehpanın da 1 metreden yüksek olamayacağını söyledi.

"YÜKTEN DOLAYI DEVRİLDİ"

Sanık, köprü virajlı olduğu için buraya çarpan TIR'ın yoldan savrulmasına neden olduğunu, aracın içindeki yükten dolayı da devrildiğini ifade etti.

Duruşmada dinlenen tanık Yunus Aytekin, TIR'ın 2-3 araç arkasında olduğunu, sanığın hızını kesmediğini, köprüye çarptığını ve maktullerin bulunduğu aracın üstüne devrildiğini anlattı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.