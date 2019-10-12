Barış Pınarı Harekâtı devam ederken 'meskun mahal' operasyonları vatandaşlarımız tarafından merakla aranmakta. Biz de bu konuda araştırma yapan vatandaşlarımız için detayları derledik. Peki, meskun mahal ne demek? Ne anlama geliyor?

MESKUN MAHAL NE DEMEK?

İnsan oturan, şeneltilmiş (yer).

Dünyanın insanlarla meskun olan sadece dörtte bir kısmı.

Yurt edinilmiş (yer).

TDK'ya göre Meskun mahal: Yerleşim merkezi (yeri).

Meskun mahalde hızlı araba kullanmak suçtur!

Meskun kılmak: Şeneltmek.