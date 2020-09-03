Meryem Uzerli hamile!

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Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, 5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Tv100'ün haberine göre; konuyla ilgili açıklama yapan Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meryem Uzerli'nin Can Ateş ile evliliğinden dünyaya gelen Lara adında bir kızı var.

"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Geçtiğimiz aylarda çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna şu yanıtı vererek sitem etmişti:

Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü.

"BABASIYLA BAĞLANTISI KALMADI"

Muhabirlerin, "Kızınız babasını soruyor mu?" sorusu üzerine Uzerli, "Çocuğumun babasıyla hiçbir bağlantısı kalmamıştır" diyerek sözünü tekrarlamıştı.