"TÜRK BİR OYUNCUYA AŞIK OLDUM"

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Uzerli, şunları söylemişti:

Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu.