Habertürk 'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oyuncu Merve Oflaz, Etiler'deydi. Oflaz, bir mekanda objektiflere yansıdı. Çıkacağı sırada gazetecileri gören Merve Oflaz, koşar adımlarla restorana geri girdi.

Öte yandan Merve Oflaz, daha önce sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların eleştiri alması hakkında, "Ben kimseyi takmıyorum, umurumda değiller" açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Allan Hakko ile yollarını ayıran ünlü isim, gazetecilerin konuyla alakalı sorularına, "Bunları asla konuşmayacağım" yanıtını vermişti.