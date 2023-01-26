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Haberler Magazin Merve Oflaz: Kaçmadım, bekledim - Magazin haberleri

Merve Oflaz: Kaçmadım, bekledim

Etiler'deki bir mekanda objektiflere yansıyan Merve Oflaz, çıkışta gazetecilerin, "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Kaçmadım. İçeride bekledim" yanıtını verdi

Giriş: 26.01.2023 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL
Merve Oflaz: Kaçmadım, bekledim - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oyuncu Merve Oflaz, Etiler'deydi. Oflaz, bir mekanda objektiflere yansıdı. Çıkacağı sırada gazetecileri gören Merve Oflaz, koşar adımlarla restorana geri girdi.

Ardından görüntülenmekten kurtulamayan Oflaz, basın mensuplarının, "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Kaçmadım. İçeride bekledim" şeklinde cevap verdi.

"BEN KİMSEYİ TAKMIYORUM"

Öte yandan Merve Oflaz, daha önce sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların eleştiri alması hakkında, "Ben kimseyi takmıyorum, umurumda değiller" açıklamasında bulunmuştu.

"BUNLARI ASLA KONUŞMAYACAĞIM"

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Allan Hakko ile yollarını ayıran ünlü isim, gazetecilerin konuyla alakalı sorularına, "Bunları asla konuşmayacağım" yanıtını vermişti.

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