"İlişkim çok güzel gidiyor"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merve Oflaz, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Elindeki poşetlerle hızlı hızlı yürüyen Oflaz, kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. AVM'nin içerisinde kendisini bekleyen gazetecileri gören Merve Oflaz, ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Yazın çok güzel geçtiğini sdile getiren Oflaz, "Artık İstanbul'dayım. Bugün çok yakın bir arkadaşımın düğünü var. Onun için bir şeyler alıyorum. Allan Hakko ile ilişkim çok güzel gidiyor" dedi.