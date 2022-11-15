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Merve Oflaz: Umurumda değiller - Magazin haberleri

Merve Oflaz: Umurumda değiller

Merve Oflaz, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların eleştiri alması hakkında konuştu. Oflaz, "Ben kimseyi takmıyorum, umurumda değiller" ifadelerini kullandı

Giriş: 15.11.2022 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Merve Oflaz, köpeği ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ve sürpriz bir projesi olduğunu dile getiren Oflaz, "Kesinlikle ne olduğunu söyleyemem" dedi.

  • "NE GELİRSE, BEĞENİRSEM OYNARIM"

    Ardından dijital platformda yer alan projeleri başarılı bulduğunu ifade eden Merve Oflaz, "Türk yapımlarının hepsini takip ediyorum ve son zamanda gerçekten başarılı buluyorum. Oynamak istediğim özellikle bir karakter yok. Ne gelirse, beğenirsem oynarım" şeklinde konuştu.

  • "BEN KİMSEYİ TAKMIYORUM"

    Oflaz, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların eleştiri alması hakkında ise, "Ben kimseyi takmıyorum, umurumda değiller" açıklamasında bulundu.

  • "BUNLARI ASLA KONUŞMAYACAĞIM"

    Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Allan Hakko ile yollarını ayıran ünlü isim, gazetecilerin konuyla alakalı sorularına, "Bunları asla konuşmayacağım" yanıtını verdi.

  • "İLİŞKİMİZİ DOSTÇA BİTİRDİK"

    Hakko, ayrılığı, "Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

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