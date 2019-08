Haberler Fiskos Merve Boluğur: Her an her şey olabilir - Magazin haberleri Merve Boluğur: Her an her şey olabilir Ekranların sevilen oyuncusu Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Boluğur ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Boluğur, "Yeni sezon öncesi biraz kafa dinlemek istiyorum. Gelen proje teklifleri var, değerlendirme aşamasındayım. Her an her şey olabilir ama henüz netlik kazanan bir şey yok" ifadelerini kullandı Fiskos













Merve Boluğur: Her an her şey olabilir - Magazin haberleri

/merve-bolugur-her-an-her-sey-olabilir-magazin-haberleri-2514002-magazin