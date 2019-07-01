Yakın bir arkadaş grubu ile birlikte alışverişe çıkan oyuncu Merve Boluğur, fit görüntüsü ile dikkat çekti.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren güzel oyuncu gelen teklifler olduğunu fakat şu anda netleşen bir proje olmadığını söyledi.

Ayrıca farklı sürprizleri de olabileceği müjdesini veren Boluğur, bu sürprizlerle ilgili ise ser verip sır vermedi.