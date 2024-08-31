Mersin'de 21. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, M.U. (33) Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

AĞIR YARALANDI Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.