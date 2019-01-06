Merkez Bankası (MB) Hazine'nin kar payını erken avans yoluyla ödeyecek ve bu piyasaya adeta can suyu olacak. Çünkü Merkez'den alınan bu kaynak şubat ayında yüklü ihalelerde daha fazla kaynağa ihtiyacı azaltacak ve faiz oranlarının düşürülmesine yardımcı olacak. Hazine'nin programına göre şubat ayında 22.7 milyar liralık borçlanması bulunuyor. Merkez, her yıl nisan ayında yapılan genel kurulunu bu yıl 18 Ocak’ta yapacak. Bu genel kurul ile de Merkez 2018 karından avans dağıtımı yapma kararı alacak. Bu duyuruyu Merkez Bankası Banka Meclisi gazete ilanı vererek duyurmuştu. Dünkü Resmi Gazete'de ise Merkez'in erken yaptığı bu genel kurulda kâr payını avans olarak yapmasının önündeki engel de kaldırıldı. Resmi Gazetede Kâr payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte "Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7'nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez” denildi. Böylece Merkez'in 18 Ocak'ta kâr payı avansı dağıtmasında yasal engel kalmadı. kâr payı avansı karın yüzde 90'ını geçemeyecek.

20 MİLYAR LİRA BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olmuştu. MB, Hazine’ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine’ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı. 2018 yılına ilişkin MB bilançosu ise henüz açıklanmadı. Ancak açıklanacak bilanço üzerinden Hazine'ye 20 milyar TL aktarması bekleniyor.

ESAS MUKAVALE DEĞİŞTİRİLDİ

Kâr payı avansı dağıtılmasına olanak sağlanması için bankanın esas mukavelesinde yer alan “Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanır” ifadesi “Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanır” olarak değiştirildi.