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Sayıştay, Merkez Bankası 2020 denetim raporunu yayımladı. Raporda daha önce açıklanmayan Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti yer aldı.

Buna göre İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin en uzun binası olacak yerleşkenin yapımı için Merkez Bankası Limak'a toplam 2 milyar 385 milyon TL ödeme yapacak.

Raporda Merkez'in yüklenici firmaya 2020 yılında yüzde 15, 2021 yılında yüzde 75, 2022 yılında ise yüzde 10 oranında ödeme yapmak üzere sözleşme imzaladığı bildirildi. Buna göre 2020'de Merkez 357 milyon 750 bin lira ödeme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda muhasebe kayıtları ve bütçe kodu ile uyumlu olan rakamlara göre 2020 yılı itibarıyla toplam dört hakediş ödemesinin yapıldığı ancak toplamda 158 milyon 3489 bin liralık iş yapıldığı tespit edildi. Buna paralel olarak inşaat iş programının gerisinde kaldı.

Sayıştay raporunda bu gecikmeyle ilgili Merkez Bankası'nın yüklenici firmadan herhangi bir bilgi almadığı ve firmayı uyarmadığı belirtildi.

'SÜRESİNDE TAMAMLANMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR'

Merkez Bankası bu tespite verdiği cevabında işte geri kalınmasına rağmen söz konusu durumun işin süresinde tamamlanamayacağı anlamına gelmeyeceği öngörüsü ile gerekli ikaz ve yönlendirmeyi yapmadığını ifade etti.

Ancak Sayıştay bu öngörüde objektif kriterlere yer verilmediğinden anılan açıklamanın kabulünün hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Sayıştay raporunda bunun yanında Merkez Bankası'ndan talep edilen bazı belgelerin denetime hazır hale getirilmediği bildirildi.

YETKİLİ İMZASI OLMAYAN FİŞLER

Raporun ilgili bölümünde şu tespitler yer aldı:

"Sayıştay denetimine sunulan ödeme emri belgeleri ve eklerinin büyük çoğunluğunun asıl ya da nüsha niteliğinde olmadığı, bir bütün şeklinde ve eksiksiz sunulmadığı ayrıca bazı muhasebe kayıtlarına ilişkin muhasebe işlem fişlerinin yer almadığı ve muhasebe işlem fişlerinin hiçbirisinde yetkili ve sorumluların imzalarının bulunmadığı görülmüştür."

Yapılan incelemeler sonucunda Sayıştay, Merkez Bankası'nın harcamanın cinsine göre ödeme emri veya muhasebe fişi ekinde aranması gereken kanıtlayıcı belgelerin neler olduğunun hüküm altına alan bir harcama belgeleri yönetmeliği veya esas ve usullerinin bulunmadığını tespit etti.