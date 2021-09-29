Merkez 39 personele Audi kiralamış

HABERTURK.COM

Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı denetim raporları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevzuata aykırı araç kiralama ve tahsisini, yasaya aykırı olarak 52 milyon 178 bin lira özel sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu. Sayıştay'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Yılı Denetim Raporu’na göre kurum mevzuata aykırı olarak 39 adet binek aracı kilometre sınırı olmaksızın 36 ay süre ile kiraladı ve taşıt verilecekler listesinde yer almayan makamlara tahsis etti.

SİVİL PLAKA

Buna göre 8 Ocak 2020'de TCMB bünyesinde kullanılmak üzere 6 adet Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI Quattro 245 HP Design S Tronic ), 18 adet Audi A4 Sedan 40 TDI 190 HP Advenced S Tropic Pi ve 15 adet Audi A4 Sedan 45 TFSI Quattro 245 HP Advenced S Tronic kiralandı.

Bankanın araçlarına yönelik trafik tescil işlemlerinin sivil plaka verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi talebi önce reddedildi. Bankanın konunun bir kez daha değerlendirilmesi talebi üzerine TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamında bulunmadığı belirtildi. Raporda ''Yasal bir düzenleme olmadan Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğünün muhtelif görüşleri çerçevesinde TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamı dışında kabul edilmesi ve yerleşik uygulamanın bu yönde gelişmesinin hukuki olmadığı değerlendirilmektedir'' denildi.

Sayıştay raporunda tahsisin kaldırılarak araçların resmi hizmetler için kullanılması gerektiği belirtildi.

'ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA 52 MİLYON TL'

Sayıştay'ın raporuna göre TCMB ayrıca kanuna aykırı olarak personelinin ve yakınlarının özel sağlık sigortası için geçtiğimiz yıl 52 milyon lira harcadı. Raporda ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Genel Sağlık Sigortası primi ödenmesine rağmen, TCMB personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’ncü maddesinin (c) bendine göre dış kaynak temini yöntemiyle özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan sözleşme kapsamında 52.178.542,83 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği görülmüştür'' denildi.

Sayıştay'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan diğer bulgular şöyle:

İnsan Kaynağı Hizmet Alımlarının “Dış Kaynak” Olduğu Gerekçesiyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisnası Kapsamında Yapılması

Mali Tabloların Dayanağını Oluşturan Bilgi ve Belgelerin Denetime Hazır Hale Getirilmemesi ve Bütün Halinde Denetime Sunulmaması

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşine İlişkin “Proje Yöneticiliği” Danışmanlık Hizmet Alımı İşinde TCMB Alım Satım İhale Yönetmeliği Hükümlerine Uyulmaması

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşinde İş Programına Uyulmamasına Rağmen İdare Tarafından Gerekli Uyarıların Yapılmaması

Banknot Matbaası ve Ankara Yerleşkesi Proje ve İhale Dosyası Hazırlanması İşinde, Yasal Bir Gerekçe Olmadan Sözleşme Yenilenerek İlk Sözleşmeye Göre Tamamlanmayan İş İçin Bedel Ödenmesi

Muhasebe Sisteminin Birim ve Bilişim Sistemi Anlamında Parçalı Yapıda Olması

Norm Düzeyinde Bütüncül Bir Muhasebe Yönetmeliğinin Olmaması

Harcama Belgelerini Düzenleyen Müstakil Bir Norm Düzenlemesinin Bulunmaması

Banka Taşınmazlarına İlişkin İşlemleri Düzenleyen Müstakil Bir Yönetmeliğin Bulunmaması

4734 Sayılı Kanun’da Belirtilen Özel Durumlarda Kullanılması Gereken İstisna Maddesinin 2020 Yılında Gerçekleştirilen İhalelerde Genel Bir Uygulama Haline Gelmiş Olması