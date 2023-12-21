Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.674,04 %0,15
        DOLAR 29,1517 %0,05
        EURO 32,1516 %0,79
        ALTIN 1.909,12 %0,39
        FAİZ 37,26 %1,11
        GÜMÜŞ GRAM 22,73 %0,66
        BITCOIN 44.068,00 %1,42
        GBP/TRY 37,0020 %0,42
        EUR/USD 1,0992 %0,56
        BRENT 78,16 %-1,93
        ÇEYREK ALTIN 3.121,34 %0,39
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek - Para Haberleri

        Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Söz konusu duyuru, TCMB Para Politikası Kurulunun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltmesinin ardından geldi.

        Duyuruda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        Habertürk Anasayfa