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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2022 TCMB PPK faiz kararı için gözler Nisan ayı Merkez Bankası toplantısına çevrildi

Merkez Bankası faiz kararı için gözler Nisan ayı toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bakası faiz kararı geçtiğimiz Mart ayında beklentilere paralel olarak yüzde 14 seviyelerinde sabit tutuldu. 2022 yılında dördüncü kez gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Toplantısının ardından Nisan ayı faiz kararı açıklanacak. İşte, 2022 TCMB PPK toplantı tarihi…

11.04.2022 - 09:53 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Merkez Bakası (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK’nın dördüncü faiz kararırının ne zaman açıklanacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası 500 baz puan indiriminin ardından Ocak, Şubat ve Mart ayı faiz kararını yüzde 14’e çekerek sabit tutma kararı verdi. Gözler Merkez Bankası faiz kararı için Nisan ayı toplantısına çevrildi.

  • MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Merkez Bakası (TCMB) toplantısı 14 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından saat 14:00’te açıklanacak.

  • 2022 MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Merkez Bankası (TCMB) tarafından 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından Mart ayı faiz kararı yüzde 14 seviyesinde sabit tutuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.”

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