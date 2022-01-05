Tek şarjla 1000 km yol gidiyor!

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Alman otomotiv üreticisi Mercedes, yeni elektrikli araç konsepti Vision EQXX'in üzerindeki örtüyü kaldırdı. Menzil değeri ile benzerlerinden ayrışan otomobilin, 100 kilometrede 10 kWh’in altında tüketim ve tek bir şarjla bin kilometrenin üzerinde yol gidebildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, Vision EQXX'in bugüne kadar üretilmiş en yüksek verimliliğe sahip Mercedes modeli olduğu vurgulanırken, bunda aerodinamik dört kapılı gövde, uzun arka çıkıntı, eğimli tavan çizgisi, önden 50 mm daha dar olan arka iz açıklığı ve mikro bir araçtan daha küçük bir ön alanın katkısının olduğu kaydedildi. Otomobilin rüzgar direnci de 0.17 Cd olarak açıklandı.

Otomobilde ayrıca 20 inçlik magnezyum jantlar, düşük dirençli lastikler, ön tamponda hava perdeleri, geri çekilebilir arka difüzör ve açılıp kapanan dinamik soğutma panjurları gibi aerodinamiği iyileştirici ekipmanlar yer alıyor.

STARTUPLAR İLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ

18 ayda ortaya çıktığı belirtilen Vision EQXX'in, Mercedes-AMG Formula 1 ekibi ve dünyanın dört bir yanındaki start-up’lar işbirliğinde geliştirildiği bilgisi verildi.

Araçta, yaklaşık 150 kW gücünde verimli elektrikli güç-aktarma sisteminin görev yaptığı da verilen bilgiler arasında.

Yüzde 95 verimlilik hedefine ulaşılan otomobilde, bu sayede bataryadaki enerjinin yüzde 95’inin tekerleklere ulaştığı aktarılıyor.

Vision EQXX'teki elektrikli güç-aktarma sisteminin de, yeni nesil silikon karbürlere sahip elektromotor, şanzıman ve güç elektroniğinden oluşan bir ünite olduğu açıklandı. Güç elektroniği ünitesinin, yakında yollara çıkacak olan Mercedes-AMG Project ONE hiper otomobilindeki üniteyi esas aldığı belirtildi.

GÜNEŞ PANELLERİ EK MENZİL SAĞLIYOR

Öte yandan, 2 bin 800 mm'lik dingil mesafesinin EQS ve C-Serisi gibi modellerden daha kısa olan EQXX'in, ağırlığı ise 1750 kilogramı buluyor.

Araçta, ultra hızlı şarj sağlayan 900 voltluk bir elektrik mimarisi kullanılırken, soğuk koşullarda kaybedilen menzili en aza indiren bir ısı pompası ve günde 25 km menzil ekleyebilen 117 güneş pilinden oluşan tavan da yer alıyor.

Konsept otomobilin iç mekanında ise, koltuklar, kapı panelleri, tavan döşemesi, paspaslar ve diğer yüzeylerde sürdürülebilir malzemelere yer verildiği, kavisli gösterge panelinin de kokpiti boydan boya sardığı görülüyor.

Vision EQXX'te tanıtılan teknolojilerin, gelecekteki Mercedes-Benz modellerinde kullanılması bekleniyor.