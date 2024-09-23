Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meral Akşener'den İstanbul kararı | Son dakika haberleri

        Meral Akşener'den İstanbul kararı

        Geçtiğimiz yıl Ankara'ya taşınan İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi.

        Giriş: 23.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meral Akşener'den İstanbul kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınmıştı. Çalışmalarına Ankara'da devam eden Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini de kiraya vermişti.

        Bilkent'te kiraladığı evde kalan Meral Akşener yaklaşık 15 ay sonra tekrar İstanbul'a dönme kararı aldı. Akşener'in kısa sürede İstanbul'a döneceği belirtilen İYİ Parti Eski Genel Başkanının bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de bir sitedeki evinde yaşayacağı ve çalışmalarını oradan sürdüreceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Habertürk Anasayfa