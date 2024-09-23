Tüketici Birliği'nden operatör açıklaması: "Fırsatçı bir yaklaşım"

Türkiye'de enflasyonla mücadele sürerken GSM operatörlerinin tarifelere yaptığı fahiş zamlara tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “iletişim firmalarının hizmet bedellerine yaptıkları zam; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, T.C. Anayasası, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Yasası, TÜİK verileri ve Orta Vadeli Programı yok sayıyor” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"Son günlerde iletişim hizmeti sunan firmaların hizmet bedeline yüksek oranlı zam yapmaları nedeniyle tüketicide büyük tepki oluşmuştur. Tüketici Birliği Federasyonu tarafından son dönemde taahhütlü tarifesi sona erecek ve aynı kapsamdaki tarifeye geçmesi durumunda ödenmesi istenen hizmet bedeli konusunda yapılan araştırmada şu örnek veriler tespit edilmiştir.

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Ülkemizin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve T.C. Anayasası haberleşme hakkını, temel ve evrensel hak olarak kabul etmektedir.

Yine 5369 sayılı Evrensel Hizmet Yasası; “… herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetleri”nden yararlanmasını düzenlemektedir.

ZORUNLU VE KARŞILANMASI GEREKEN BİR TÜKETİM

Öte yandan teknolojideki gelişmeler, iletişimi yaşamı sürdürmek için zorunlu ve karşılanması gereken bir tüketim niteliğine dönüştürmüştür.