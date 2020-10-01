Menemenspor'dan 2 takviye

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de Los Angeles Galaxy II'de forma giyen 22 yaşındaki Liberyalı forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Adana Demirspor takımından 24 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Ekinci’nin de sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.