Menderes’te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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İzmir'deki kaza, saat 16.00 sıralarında Gümüldür yolu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, takip mesafesine uymadığı ileri sürülen 4 otomobil ve 1 motosiklet zincirleme kaza yaptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yararlılara müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Emre Altan’ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan 6 kişi ise Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Altan’ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.