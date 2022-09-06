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Memura 41 bin 500 liraya varan promosyon! 2022 Memur promosyonu ne kadar ve nasıl hesaplanır?

Memur promosyonu son dakika gelişmeleri, binlerce memur tarafından yakından takip ediliyor. En yüksek emekli promosyon ödemelerinin 10 bin TL'ye yaklaşmasıyla birlikte gözler memur promosyonu ödemelerine çevrildi. 5 yıllığına 4 bin lira olan promosyon ödemeleri, bazı kurumlarda 41 bin 500 TL'ye kadar yükseltti. İşte, 2022 Memur promosyon haberleri....

06.09.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bankaların emekli promosyon yarışı sürerken memur maaş promosyonu da gündeme geldi. En yüksek emekli promosyonu 10 bin TL'ye dayanırken en yüksek memur maaşı ise 41 bin 500 lirayı buldu. Kurumdan kuruma göre farklılık gösteren promsoyon ödemelerinin, yüksek maaşlı kurumlarda 100 bin TL'ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. İşte, 2022 Memur maaş promsoyonlarında son durum...

  • EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

    En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar yükselirken bazı bankalar, emekli yakınını getirenlere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.

  • REKOR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE!

    Anadolu Üniversitesi, 5 bin 500 personeli için 3 yıllıK imzaladığı anlaşma çerçevesinde personellerine 41 bin 500 TL promosyon verilmesi kararlaştırıldı.

  • MEMUR PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Anadolu Üniversitesi personllerine 41 bin 500 lira memur promosyonu verilmesini kararlaştırırken, diğer pek çok kurum ve kuruluşda da benzer rakamlara imza atılmaya başlandı.

  • Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira,

    Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira,

    Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira,

    Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira,

    Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950,

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