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Memur zammı Temmuz 2022 ne kadar olur? Temmuz ek zammı sonrasında memur maaşları yüzde kaç zamlanacak, ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammı açıklaması!

Memur zammı Temmuz 2022 ne kadar olur? Temmuz ek zammı sonrasında memur maaşları yüzde kaç zamlanacak, ne kadar olacak?

Memur zammı için gözler Temmuz ayına çevrildı. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, kamu çalışanları ve emeklilere enflasyon farklarını verileceğini belirtti. Tüm bu bilgiler doğrultusunda memurlar "Memur zammı Temmuz 2022 ne kadar olur? Temmuz ek zammı sonrasında memur maaşları yüzde kaç zamlanacak, ne kadar olacak?" soruların yanıtını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin Kabine Toplantısı'nda çıkan kararlar...

28.06.2022 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur zammı için milyonlarca kamu çalışanı Temmuz ayında yapılacak zam oranına kilitlenmiş durumda. Bilindiği gibi memur zamları yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre belirlenirken 4 Temmuz'da belli olacak olan Haziran ayı enflasyon oranını ne olacağı merak konusu oldu. 2022 yılının ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı yüzde 35,64 olurken, 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplanmıştı. Peki Memur zammı Temmuz 2022 ne kadar olur? Temmuz ek zammı sonrasında memur maaşları yüzde kaç zamlanacak, ne kadar olacak? İşte detaylar...

  • "MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"

    "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum."

    "Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoru, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz."

    "Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Gayret bizden tevfik Allah'tandır."

    "Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir."

    "Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." dedi

  • "KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİMİZE ENFLASYON FARKLARINI VERECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında memur zammı açıklaması,

    "Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.

  • "YÜZDE 40 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

     

    Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

  • BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

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