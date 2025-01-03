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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memur-Sen'den kamu görevlilerine "refah payı" talebi - İş-Yaşam Haberleri

        Memur-Sen: Bu zammı kabul etmiyoruz

        Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:29
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        Memur-Sen: Bu zammı kabul etmiyoruz
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        Genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Yalçın, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklandığını anımsattı.

        Yalçın, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,75, enflasyon farkının da yüzde 5,23 gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

        "7. Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine Hakem Kurulunun verdiği kararla 2025 ocak ayı için yüzde 6 zam kararlaştırılmıştı. Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda yüzde 11,54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 43,93. Bununla birlikte 1 yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58,51, doğalgaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde 40'ı bulmuş durumda."

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        "BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"

        Maaşlar artmadan marketlerde planlı şekilde fiyat artışları yapıldığına dikkati çeken Yalçın, emekçinin, maaşını almadan raflardaki zamma maruz kaldığını ifade etti.

        Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

        Enflasyon gerçeğinin görülmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

        "2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Yüzde 10 refah payı demiştik 2 yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının ocak ayı itibarıyla yüzde 15 maaş artışıyla, yüzde 10 da refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum, bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede artırmak gerekiyorken, enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz."

        Yalçın, maaş artışları kadar sorunlu bir alanın da gelir vergisi adaletsizliği olduğunu vurgulayarak, "Gelir vergisi sistemi adaletli şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.

        Açıklanan rakamların izah edilebilir olmadığını söyleyen Yalçın, "Bizim toplu sözleşme masasına getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu ocak ayı. Onun için memura, memur emeklisine bir an önce refah payı verilmeli" şeklinde konuştu.

        Yalçın, 7 Ocakta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak, kayıplarının tazmini, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı taleplerini bir kez daha dile getireceklerini bildirdi.

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