Memur-Sen'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge düzenlemesi son durum nedir ve ne zaman çıkacak?

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılması gerekliliğine dikkat çeken Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

- Ek Gösterge Düzenlemesinde Genel Memnuniyetin Yolu Tazminat Yansıtma Oranlarını Yükseltmektir Kamu görevlilerinin ek göstergelerini gözden geçirmek ve adaletli bir düzenleme ile genel memnuniyet üretmek için gösterge kadar önemli bir diğer formül,Tazminat Yansıtma oranlarıdır.

- Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.

- 3600 Ek Gösterge ve Göstergelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı yapılan talep alma amaçlı toplantılarda,sadece belli meslek guruplarını değil tamamını kapsayacak şekilde tüm detaylarıyla beklentiyi aktardık. Talep ve beklentileri dikkate almış bir çerçevede teklifi bekliyoruz.

- Teklifin de yapılacağı üçüncü toplantıyı Mayıs ayı içerisinde yapmak hedefiyle süreç işledi.“Toplantı ne zaman” soruları sorulmaktadır.Toplantının zamanını Bakanlığın hazırlıkları ve vereceği tarih belirleyecektir. Sosyal taraf olarak önemli oranda söyleyeceklerimiz paylaştık.