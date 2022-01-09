EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak Müsteşar (1/1) 11806 15394 Genel müdür (1/1) 10435 13608 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222 Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109 Öğretmen (1/4) 4029 5254 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919 Başkomiser (1/4) 4167 5434 Polis memuru (8/1) 4167 5434 Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107 Mühendis (1/4) 4913 6407 Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459 Profesör (1/4) 9346 12187 İmam-hatip 4029 5254 Avukat (1/4) 4029 5254 En düşük memur emekli aylığı 3276 4272 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293 SSK (2000 SONRASI) 1627 2500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500 BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2500 1844 2500 1952 2500 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4446 5579 4555 5715 4663 5851 4772 5987 4880 6123 5423 6804 5965 7484