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Memur maaşları 2022 Temmuz | ZAM GELİYOR! En düşük memur maaşı ne kadar olacak: Öğretmen, Polis, Hemşire maaşları

Memur maaşları 2022 Temmuz | ZAM GELİYOR! En düşük memur maaşı ne kadar olacak:

Memur maaşları Temmuz ayında zamlanıyor. 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme oranının da eklenmesiyle birlikte zamlanacak. Mayıs ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte toplu sözleşmeden de gelecek olan yüzde 7'lik fark eklendiğinde memurlara yüzde 35 oranında zam yapılmış olacak. İşte mayıs ayı enflasyon rakamları ışığında memur maaş zammı tablosu ve en düşük memur maaşı...

12.06.2022 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022'nin ilk 5 ayında toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte  memur maaşlarına 35'lik zam şuana kadar netleşti. Kesin oran ise Haziran ayı enflasyonunun 4 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Halihazırdaki veriler ışığında ise memurlara yapılacak zamla ilgili hesaplamaları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç derledi. 

     

  • Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.

  • EN DÜŞÜK MEMUR NE KADAR OLACAK?

    Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya yükselecek.

    Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 

     

  • Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    Müsteşar (1/1) 15.456 20.866
    Genel müdür (1/1) 13.663 18.445
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.123
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 5.725
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.123
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.088
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.258
    Polis memuru (4/1) 5.376 7.258
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 6.923
    Mühendis (1/4) 6.432 8.683
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.044
    Profesör (1/4) 11.011 14.865
    İmam-hatip 5.276 7.123
    Avukat (1/4) 5.276 7.123
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 5.790
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

     

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